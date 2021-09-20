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Akademik personel alınacak

Ankara Medipol Üniversitesi 31 Akademik Personel alacak.

20 Eylül 2021 Pazartesi 10:14
Akademik personel alınacak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/852472/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/ankara-medipol-universitesi-31-akademik-personel-aliyor

Anahtar Kelimeler:
Akademik Personel Alınacak
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