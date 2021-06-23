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Akademik Personel Alımı

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Personel alacak.

23 Haziran 2021 Çarşamba 09:49
Akademik Personel Alımı

Hakkari Üniversitesi, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri istihdam edecek. Doçent kadrolarına başvurmak isteyenlerin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların ise ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünün Akademik Personel Alım İlanına Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/804870/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/hakkari-universitesi-rektorlugunden-ogretim-uyesi-alim-ilani

Anahtar Kelimeler:
Akademik Personel Alımı
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