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Akademik personel alımı

Mersin Üniversitesi akademik personel alacak.

24 Mayıs 2022 Salı 09:12
Akademik personel alımı

Mersin Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca 69 Öğretim Üyesi alınacak. Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Akademik Personel Alımı
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