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Akademik personel alımı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 4 Öğretim Elemanı alacak.

12 Nisan 2022 Salı 10:31
Akademik personel alımı

Akademik personel alım ilanına başvurular 22 Nisan 2022 tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili fakülte dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilecekler.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/962914/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-akademik-personel-alimlari-balikesir-universitesi-rektorlugunden-ogretim-elemani-alim-ilani

Anahtar Kelimeler:
Akademik Personel Alımı
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