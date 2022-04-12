Akademik personel alımı

Akademik personel alım ilanına başvurular 22 Nisan 2022 tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili fakülte dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilecekler.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/962914/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-akademik-personel-alimlari-balikesir-universitesi-rektorlugunden-ogretim-elemani-alim-ilani