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Adli Tıp Merkezine personel alınacak

YOZGAT’ta da bulunan Adalet Bakanlığı Adli Tıp Merkezlerine toplam 79 personel alınacağı bildirildi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 10:32
Adli Tıp Merkezine personel alınacak

Yozgat Adli Tıp Merkezine 2 güvenlik görevlisi alınacağı kaydedilirken müracaatların bugün itibariyle başladığı duyuruldu. Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; Ek-1’de yeri,  unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 18 Diğer Teknik Hizmet Personeli(Kimyager),  24 Laborant, 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Teknisyen ve 4 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/770819/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/adalet-bakanligi-adli-tip-kurumu-79-personel-alacak

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Adli Tıp Merkezine Personel Alınacak
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