96 Öğretim Üyesi alıyor

Bahçeşehir Üniversitesi'nin ilana belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca akademik personeller alınacak. Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir. Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/798995/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/bahcesehir-universitesi-96-ogretim-uyesi-aliyor