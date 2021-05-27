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9 Öğretim Üyesi alınacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:54
9 Öğretim Üyesi alınacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. (Adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartları da taşımaları gerekmektedir.) Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/792003/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/malatya-turgut-ozal-universitesi-9-ogretim-uyesi-aliyor

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9 Öğretim Üyesi Alınacak
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