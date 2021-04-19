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67 sözleşmeli personel alacak

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi 67 sözleşmeli personel alacak.

19 Nisan 2021 Pazartesi 00:52
67 sözleşmeli personel alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi  ve  Diş  Hekimliği  Fakültesine  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun  4.  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere  06/06/1978  tarihli  ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, personel alınacak. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/774690/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/sivas-cumhuriyet-universitesi-67-sozlesmeli-personel-alacak

Anahtar Kelimeler:
67 Sözleşmeli Personel Alacak
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