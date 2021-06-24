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64 öğretim üyesi alınacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak.

24 Haziran 2021 Perşembe 00:10
64 öğretim üyesi alınacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacak. Başvurular şahsen veya resmi vekaletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi ve yeri gibi bilgilere Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/809362/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/eskisehir-osmangazi-universitesi-64-ogretim-uyesi-alacak

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64 öğretim üyesi Alınacak
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