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5 Öğretim Üyesi alınacak

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından 5 Öğretim Üyesi alınacaktır.

09 Eylül 2021 Perşembe 11:16
5 Öğretim Üyesi alınacak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversite Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/844806/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/yozgat-bozok-universitesi-5-ogretim-uyesi-aliyor

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5 Öğretim Üyesi Alınacak
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