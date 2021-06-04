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48 Akademik personel alınacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik personel alım yapılacak.

04 Haziran 2021 Cuma 00:25
48 Akademik personel alınacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin ilanda belirtilen bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacak. Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/796687/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/erzincan-binali-yildirim-universitesi-akademik-personel-alim-ilani

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48 Akademik Personel Alınacak
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