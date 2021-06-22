43 adet tüfek satılacak

Orman Genel Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğünce el konulan, ilandaki nitelikleri belirtilen taşınır malların (Yivsiz Av Tüfekleri, havalı tüfek ve araçlar) ihale yoluyla satışı yapılacak. İhaleye katılacak isteklilerin, ilanda belirtilen belgelerle birlikte, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığının huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/805577/endustriyel-urunler/sanayi/cesitli-cins-ve-markada-43-adet-tufek-ihale-ile-satisa-sunuluyor-
22 Haziran 2021 Salı 09:41