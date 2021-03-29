41 adet taşınmaz özelleştirilecek

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının resmi ilanına buradan ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/765771/ihale-duyurulari/ozellestirme-kanunu-kapsaminda-ihale-ve-duyurular/ozellestirme-yontemiyle-gayrimenkuller-satilacaktir