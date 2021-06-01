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40 Akademik personel alınacak

Trakya Üniversitesi 40 akademik personel alacak.

01 Haziran 2021 Salı 11:09
40 Akademik personel alınacak

Trakya Üniversitesi 'nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullar ile nitelikleri taşıyan adayların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/795891/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/trakya-universitesi-40-ogretim-uyesi-aliyor

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40 Akademik Personel Alınacak
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