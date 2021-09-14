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37 öğretim görevlisi alınacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi 37 öğretim görevlisi alacak.

14 Eylül 2021 Salı 15:43
37 öğretim görevlisi alınacak

Üniversite,   2547   sayılı   Kanun   ve   “Öğretim   Üyesi   Dışındaki   Öğretim   Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/848346/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-gelisim-universitesi-37-ogretim-gorevlisi-alacak

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