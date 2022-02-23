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36 işçi alınacak

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı tarafından 36 işçi alınacaktır.

23 Şubat 2022 Çarşamba 10:58
36 işçi alınacak

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı belirtilen pozisyonlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılan başvuruları değerlendirerek 36 işçi alacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/937124/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-sahil-guvenlik-marmara-ve-bogazlar-destek-komutanligi-36-isci-alacak

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36 Işçi Alınacak
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