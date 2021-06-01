36 Dükkan satılacak

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Bitlis Merkez İlçesi Hüsrevpaşa Mahallesi 697 ada 30 parsel noda kayıtlı taşınmaz üzerindeki 36 adet dükkân mevcut haliyle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile satışa çıkarılıyor. Satışı yapılacak olan taşınmazların, konumu ve niteliği ile birlikte isteklilerde aranan/istenilen şartlar ve ihale tarihine Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/794935/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/mulkiyeti-bitlis-il-ozel-idaresine-ait-dukkanlar-ihale-usulu-ile-satilacaktir