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31 öğretim üyesi alınacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak.

14 Haziran 2021 Pazartesi 16:37
31 öğretim üyesi alınacak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ilanda belirtilen çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacak. Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. Alım yapılacak unvanlar ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/804681/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/kutahya-dumlupinar-universitesi-31-ogretim-uyesi-alacak

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31 Öğretim Üyesi Alınacak
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