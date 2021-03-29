30 personel alınacak

Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 15 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Genel kadrosu, 10 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Hukuk kadrosu ve 5 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Bilişim kadrosu için personel alımı yapılacak. Alımlar için aranan genel/özel şartlar, başvuru tarih, yeri ve zamanı ile ilgili detaylara buradan https://www.ilan.gov.tr/ilan/763521/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/rekabet-uzman-yardimciligi-giris-sinavi-ilani