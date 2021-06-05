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21 mesken ihale yoluyla satılacak

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 21 adet mesken satılacak.

05 Haziran 2021 Cumartesi 13:56
21 mesken ihale yoluyla satılacak

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 21 adet mesken 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile satışa çıkarılıyor. Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü'nden 10,00 (on)-TL bedel karşılığında temin edilebilir. Satışa çıkarılan meskenlerin, ilçesi, mahallesi, mevkii, yüzölçümü ve katı gibi detaylı bilgilere Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/792993/emlak/konut/belediyeye-ait-21-mesken-ihale-yoluyla-satilacaktir

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21 Mesken Ihale Yoluyla Satılacak
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