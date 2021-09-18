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18 Öğretim Elemanı alınacak

Balıkesir Üniversitesi 18 Öğretim Elemanı alacaktır.

18 Eylül 2021 Cumartesi 00:34
18 Öğretim Elemanı alınacak

Üniversite akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/848597/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/balikesir-universitesi-18-ogretim-elemani-alacak

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18 Öğretim Elemanı Alınacak
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