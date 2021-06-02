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16 konuk satılacak

Antalya’da 16 kamu konutunun satışı yapılacak.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:20
16 konuk satılacak

İlanda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (Bağımsız Bölümler) Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Falez Emlak Müdürlüğünce satışa çıkarılıyor. Satış ihaleleri Falez Emlak Müdürü odasında yine ilanda belirtilen tarih ve saatlerde ilgili komisyonca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacak. Satışı yapılacak olan taşınmazların, konumu ve niteliği ile birlikte isteklilerde aranan/istenilen şartlar ve ihale tarihine Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/792720/emlak/konut/falez-emlak-mudurlugu-16-adet-muhtelif-gayrimenkulleri-satisa-sunuyor

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16 Konuk Satılacak
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