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1309 sözleşmeli personel alınacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak.

22 Haziran 2021 Salı 09:43
1309 sözleşmeli personel alınacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere ilandaki  Ek-1  ve  Ek-2 sayılı tablolarda unvanı ve sayısı belirtilen toplam 1309 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak. Giriş sınavı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi saat: 10:00’da başlayıp 25 Haziran 2021 tarihi saat: 17:00’da sona erecek. Sınava başvuruda aranan özel ve genel şartlar, başvuru yeri ve adresi ve sonraki aşamada atama ve sözleşme imzalamaya esas istenilecek belgelere Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/808580/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/icisleri-bakanligi-goc-idaresi-genel-mudurlugu-%C2%A01309-sozlesmeli-personel-alacak

Anahtar Kelimeler:
1309 Sözleşmeli Personel Alınacak
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