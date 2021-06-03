12 dubleks tatil evi satılacak

Mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresi'ne, Bartın Merkez İlçe Güzelcehisar Köyü İnkum Mevkiinde, tapuda 138 ada 1 parsel nolu, 4963,26 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan, ilanda cins ve özellikleri belirtilen 6 blok, 12 adet bağımsız bölümden oluşan dubleks tatil evlerinin satışı yapılacak. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecek olup satışı yapılacak tatil evlerinin; Niteliği, İmar Durumu ve Fiili Durumu ilanda belirtilmiştir. Satış ihalesiyle ilgili detaylı bilgilere Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/788900/emlak/konut/mulkiyeti-bartin-il-ozel-idaresine-ait-12-adet-dubleks-tatil-evi-ihale-ile-satilacaktir