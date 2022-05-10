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111 Öğretim Üyesi alımı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 111 Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi istihdam edecek.

10 Mayıs 2022 Salı 10:33
111 Öğretim Üyesi alımı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü, Üniversitenin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca 111 Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi istihdam edecek.
Akademik kadrolar için başvurular 24 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine yapılacak.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/981073/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-akademik-personel-alimlari-istanbul-universitesi-cerrahpasa-rektorlugunden-111-ogretim-uyesi-alim-ilani

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111 Öğretim Üyesi Alımı
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