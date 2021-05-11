Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1449
ALTIN
490.320
DOLAR
8.2831
STERLİN
11.7238
EURO
10.0780

110 adet tarla satışa çıkarıldı

Ankara Bala'da Ankara 110 adet tarla satışa çıkarıldı.

11 Mayıs 2021 Salı 15:08
110 adet tarla satışa çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa çıkarıldı. Tarlaların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde ilanda belirtilen saatlerde,  Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacak. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/788409/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/ankara-balada-110-adet-tarla-satisa-sunuldu

Anahtar Kelimeler:
110 Adet Tarla Satışa çıkarıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
25 öğretim üyesi alınacak
25 öğretim üyesi alınacak
Bireysel Danışmanlar Alınacak
Bireysel Danışmanlar Alınacak
Müfettiş Yardımcısı giriş sınavı
Müfettiş Yardımcısı giriş sınavı
DSİ İnşaat ve Makine Mühendisi istihdam edecek
DSİ İnşaat ve Makine Mühendisi istihdam edecek
66 öğretim üyesi alacak
66 öğretim üyesi alacak
67 sözleşmeli personel alacak
67 sözleşmeli personel alacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim