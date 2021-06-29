11 adet arsa satışa sunuldu

İsteklilerin, geçici teminatlarını ve Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen diğer evrakları İLBANK Genel Müdürlüğü Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İhale, 6 Temmuz 2021 tarihinde saat 14:30'da İller Bankası A.Ş. Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çankaya Ankara adresinde gerçekleştirilecek.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/810464/emlak/arsa/iller-bankasina-ait-11-adet-arsa-satisa-sunuldu-