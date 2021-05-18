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102 Sözleşmeli Personel alıyor

Gaziantep Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere 102 Sözleşmeli Personel alınacak.

18 Mayıs 2021 Salı 10:20
102 Sözleşmeli Personel alıyor

Gaziantep Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere  2020 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır. Başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/790040/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/gaziantep-universitesi-102-sozlesmeli-personel-aliyor

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102 Sözleşmeli Personel Alıyor
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