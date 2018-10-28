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Vali Yurtnaç Çarşamba günü görevi bırakıyor...

Yozgat Valiliğine ise, halen Çankaya Kaymakamı olarak görev yapan Kadir ÇAKIR atandı.

Vali Yurtnaç Çarşamba günü görevi bırakıyor...

Yozgat Valiliğine ise, halen Çankaya Kaymakamı olarak görev yapan Kadir ÇAKIR atandı.

28 Ekim 2018 Pazar 19:52
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Vali Yurtnaç Çarşamba günü görevi bırakıyor...

Yozgat Valiliğine ise, halen Çankaya Kaymakamı olarak görev yapan Kadir ÇAKIR atandı.
Çarşamba günü görevinden ayrılacağını ifade eden Vali YURTNAÇ, kamu hizmetinin sürekli, şahısların ve unvanların geçici olduğunu, önemli olanın takdir edilen süre zarfında, gayret ve heyecanla hizmet etmenin gerektiğini, görev süresi içerisinde de heyecanla hizmet etme gayreti içerisinde hareket etmeye çalıştığını belirtti.
 
Yozgat’a yeni atanan Vali Kadir ÇAKIR’ın bu bayrağı daha ileri taşıyacağına inandığını belirten Vali Yurtnaç, orta vadede sorunlarını aşmış, üretken bir Yozgat’ın oluşacağına inandığını, görev süresi içerisinde atanmışı ile seçilmişi ile Yozgat için gayret gösteren herkese teşekkür ederek, helallik istedi.

Son Güncelleme: 28.10.2018 19:56
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