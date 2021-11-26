Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Bakanlığın talimatına istinaden Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülmekte olan ‘Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatları’ kapsamında Hakkari ili sınır bölgelerinde kurulan seyyar hastanelere Yozgat’tan da personel gönderdiklerini hatırlattı. Şahin, 29 Ekim-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Yozgat İl Sağlık Müdürlüğümüz adına görev yapan personelin, görevlerini tamamlayarak dönüş yaptıklarını aktardı. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Personellerini makamında karşılayan Şahin, personele teşekkür belgesi takdim etti.