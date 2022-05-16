Şenlikli uğurlama

Hasat mevsimine hazırlanan ve Türk bayraklarıyla süslenen biçerdöverler, konvoy eşliğinde Yerköy Tren İstasyonu'na geldi. Biçerdöver sahipleri, halay çekip çalışma mevsiminin başlamasını kutlarken, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kurban kesildi. Duanın ardından konuşma yapan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, biçerdöverleri hasat mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte farklı il ve ilçelere uğurladıklarını söyledi. Biçerdöver sahiplerine hayırlı hasat sezonu geçirmeleri temennisinde bulunan Yılmaz, "Bugün buraya Yerköy ilçemizden Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinde biçerdövercilik yapan hemşehrilerimiz katılarak bizleri onurlandırdılar. İlçemizin en büyük kaynağı tarımdır. Türkiye'nin birçok noktasında ilçemizden biçerdöverler hasat yapmak için yola çıkıyor. Biçerdöver sahiplerimizin hayırla gidip gelmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı. Biçerdöver sahibi Ecevit Ar ise 40 yıldır hasat yaptıklarını ve her yıl hasada Çukurova ve Güneydoğu'dan başladıklarını söyledi. İlçede ve il genelinde onlarca biçerdöverin hasat için bugünlerde yola çıktığını ifade eden Ar, hasat sezonunun kazasız tamamlanmasını, tüm biçerdöver sahibi arkadaşlarına bol kazançlar diledi.​​​​ •aa•