Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Şenlikli uğurlama

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, hasat mevsiminin yaklaştığı bölgelere gidecek biçerdöverler için uğurlama programı düzenlendi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 00:45
Şenlikli uğurlama

Hasat mevsimine hazırlanan ve Türk bayraklarıyla süslenen biçerdöverler, konvoy eşliğinde Yerköy Tren İstasyonu'na geldi. Biçerdöver sahipleri, halay çekip çalışma mevsiminin başlamasını kutlarken, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kurban kesildi. Duanın ardından konuşma yapan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, biçerdöverleri hasat mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte farklı il ve ilçelere uğurladıklarını söyledi. Biçerdöver sahiplerine hayırlı hasat sezonu geçirmeleri temennisinde bulunan Yılmaz, "Bugün buraya Yerköy ilçemizden Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinde biçerdövercilik yapan hemşehrilerimiz katılarak bizleri onurlandırdılar. İlçemizin en büyük kaynağı tarımdır. Türkiye'nin birçok noktasında ilçemizden biçerdöverler hasat yapmak için yola çıkıyor. Biçerdöver sahiplerimizin hayırla gidip gelmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı. Biçerdöver sahibi Ecevit Ar ise 40 yıldır hasat yaptıklarını ve her yıl hasada Çukurova ve Güneydoğu'dan başladıklarını söyledi. İlçede ve il genelinde onlarca biçerdöverin hasat için bugünlerde yola çıktığını ifade eden Ar, hasat sezonunun kazasız tamamlanmasını, tüm biçerdöver sahibi arkadaşlarına bol kazançlar diledi.​​​​ •aa• 

Anahtar Kelimeler:
Şenlikli Uğurlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eslem’i ziyaret etti
Eslem’i ziyaret etti
‘Kırmızı eti çok görüyorlar’
‘Kırmızı eti çok görüyorlar’
Yılın İlk Belediye Meclisi
Yılın İlk Belediye Meclisi
Arabaşı Gecesi
Arabaşı Gecesi
Desteklere devam
Desteklere devam
ERKEN YAŞTA EVLİLİK SEMİNERİ
ERKEN YAŞTA EVLİLİK SEMİNERİ
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim