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Şehidin ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ikamet eden babasını arayarak taziyelerini iletti.

04 Haziran 2021 Cuma 00:54
Şehidin ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütüne karşı yürütülen ‘Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63’ operasyonu sırasında şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ikamet eden babası Şevket Koçak'ı arayarak taziyelerini iletti. 
Oktay, şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın başta acılı anne ve babası olmak üzere tüm ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Oktay, ‘’Teröre karşı verilen amansız mücadelemizde, aziz vatan uğruna nice canlar verdik. Kardeşim, hemşehrim Baki de şehadet şerbeti içen yiğit vatan evlatlarımız arasına katıldı. Gözü arkada kalmasın, geride bıraktıkları bizlere emanettir’’ dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her zaman gazilerimizin ve şehit yakınlarının yanında olduklarının altını çizen Oktay, hain terör örgütü ile vatan haini unsurlarının kökünü kazımakta kararlı olduğunu vurguladı. Öte yandan, Şehidimizin toprağa verilmesinin ardından, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehidimizin babası Şevket Koçak'a, Yozgat Valisi Ziya Polat ise Şehidimizin eşi Rabia Burçin Koçak'a Türk Bayrağını öperek teslim etti.

Anahtar Kelimeler:
Şehidin Ailesine Başsağlığı
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