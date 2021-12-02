Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi projesi kapsamında, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından açılan kurslara devam eden kursiyerlere seminer verildi. Sarıkaya Halk Eğitim Merkezinde, İŞKUR tarafından açılan Şiş ve Tığ Örücülüğü ile Oyuncak bebek Yapımı kursu devam ediyor. Kursa katılan kursiyerlere ve Özbozkurtlar firması ile düzenlenen istihdam garantili Dokuma Konfeksiyon mesleki eğitim kursiyerlerine yönelik ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi’ konulu seminerler düzenlendi. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetle’ ilgili mevzuatta düzenlemeler yapıldığını hatırlattı. Yıldız, aile içi şiddetin ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinde kurumlar arası işbirliği, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet ile ilgili ulusal hukuktaki düzenlemeler hakkında kursiyerlerin bilgilendirildiğini aktardı. Yıldız, ‘’İŞKUR olarak kurs ve programlarımızdan çoğunlukla kadınlarımızı faydalandırıyor, çalışan annelere yarım çalışma ödeneği ile destek oluyoruz. İŞKUR her zaman kadınların yanındadır’’ dedi. •HABER MERKEZİ•