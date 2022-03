‘Kırmızı eti çok görüyorlar’

TBMM’de yaptığı konuşmada “Ramazan ayı öncesinde et satış fiyatına bir zam kararı almak vicdansızlık değil mi?” diye soran Keven, ESK Genel Müdürü’nü istifaya davet etti.

Milletvekili Keven, konuşmasında şunları kaydetti; “Et ve Süt Kurumu Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde ani bir zam kararı alarak et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yaptığını duyurdu. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun yüzde 48'lik zamma ilişkin dün bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Fiyatlarımız uygun olduğu için çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bundan dolayı fiyatları arttırdık!" diyor. Muhtemelen saraydan bir talimat aldı ve halkımızın bir nebze olsun rahatça tüketmeye çalıştığı et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü kuşbaşı etin kilosunu 92 liraya yükselttiği için uzun kuyruklar oluşmayacak artık rahatça uyuyabilir yatağında. Halkımızın bir nebze olsun ete ulaşabilmesini, üstelik Ramazan ayı öncesinde engellemiş oldular. AKP Hükûmeti "zam hükûmeti" olarak tarihe geçti ancak halkına eti bile çok gören bu vicdansızlığı halkımızın takdirine bırakıyor, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürünü istifaya davet ediyorum.”

Yozgat satış mağazasından örnek vererek dar gelirli ailelerin 10 lirayı bile düşünmek zorunda olduğunu bundan dolayı da Yozgat’ın ayazında kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden Keven, “Bu insanlar sofrasına, çocuklarının önüne koyacağı 1 kilo eti alabilmek için soğukta kuyrukta bekliyor. Normal işleyen bir sosyal devlet dar gelirli ailelerin etini evine kadar götürüp teslim etmeli. Bu insanlar soğukta, ayazda kuyrukta neden bekliyor, Genel Müdür hiç düşündü mü acaba? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de bu zam kararından vaz geçeceği yerde savunma telaşı ile açıklama yayınlıyor. Zam kararından vaz geçilmeli ve yeni satış mağazaları açılarak dar gelirli ailelerin ete ulaşması kolaylaştırılmalıdır” dedi.