Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güçlü aile konusuna vurgu yapmaya yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma personeli, aile konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerinde, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması yaptı. Bu kapsamda okullar ziyaret edilerek, öğrencilere ‘Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri’ ile ‘Jandarma Mesleğinin Tanıtımı’ yapıldı. Yozgat Valiliğince desteklenen ‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek’ projesi kapsamında ise, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından Yozgat Merkez Muslubelen Sabit Yol Kontrol Noktasında sürücü ve yolcu vatandaşlar ile Akdağmadeni İlçesi Tarhana ve Melikli köylerinde ikamet eden vatandaşlara bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. Faaliyette 279 kadın, 76 erkek olmak üzere toplam 355 vatandaşa, ‘Ailenin Önemi, Aile İçi Şiddet, Aile İlişkileri Nasıl Olmalı, KADES Uygulaması, En iyi Narkotik Polisi: Anne’dir, UYUMA projeleri, Afet anında yapılması gereken davranışlar’ hakkında bilgilendirme yapıldı. Faaliyete katılan 116 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi. Projenin başladığı tarihten itibaren 2 bin 218 kadın, bin 139 erkek olmak üzere toplam 3 bin 357 vatandaşa ulaşılarak, bin 369 kadının telefonuna KADES Uygulaması yüklendi. Yapılan faaliyette ayrıca Covid19 salgın hastalığına karşı alınması gereken tedbirler kapsamında Temizlik-Maske-Mesafe kuralları tekrar hatırlatılarak, proje kapsamında broşür, maske, dezenfektan ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.