ESNAFA DESTEK VERİLSİN!

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, tam kapanma döneminde esnafın desteklenmesi gerektiğini söyledi. Sedef yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Bir yılı aşkın süredir işyerlerinde faaliyetleri sınırlandırılan esnafımız kontrollü normalleşme süreci ile birlikte tam rahat nefes alacak derken ülkemizde ve ilimiz Yozgat’ta vaka sayılarının artması sebebiyle yeni bir süreçle karşı karşıya kalındı’’ dedi. Sedef, son dönemde alınan tedbirlere riayet etmesi sonucunda vaka sayılarının Yozgat il genelinde düşüşe geçtiğini, bunun Sağlık Bakanlığının açıklamalarında da görülmesine karşın, yeterli olmadığını kaydetti. Sedef, Korona virüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de binlerce insanımızı ve özellikle küçük esnafı ekonomik yönden olumsuz etkilediğine de dikkat çekti. Sedef, ‘’Hükümet yaralara merhem olabilmek adına lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi daha birçok alanda 1500 lira sigorta prim desteği, gelir kaybı desteği, kira desteği ve ciro kaybı desteği gibi çalışmalar yürütmekte. Yapılan bu uygulamaları destekliyor ve bunun yanında Kira, elektrik, su, sosyal güvenlik primleri, vergiler, kredi borçları, kredi kartı borçları yönünden de esnafımızın desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz’’ diye konuştu. Sedef, önümüzde 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecinin bulunduğuna da vurgu yaparak, ‘’Bu sürede kısmen çalışacak olan bazı esnafımızla birlikte faaliyetleri tamamen durdurulan esnafımız Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımızdan müjdeli haberler beklemektedir. Esnafımız gelir vergisi, stopaj gibi tüm vergileri faizsiz ertelenmeli. İşverenlere ve çalışanlara ekonomik destekler verilmeli. Ödenemeyen vergi borçları, geçmiş kredi borçları ve bankalara olan tüm borçlar faizsiz olarak ertelenmelidir. Salgın sona erip ülkemiz ve dünya normalleşene kadar destekler sürdürülmeli, küçük esnafımız desteklenmeli, zincir marketler karşısında ezdirilmemelidir. Ayrıca zincir market reyonlarında bulunan gıda ve temizlik maddeleri haricindeki ürünlerin satışına engel olacak düzenlemelerin biran önce yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu sayede küçük esnafımızın haksız rekabetle karşı karşıya kalması engellenmiş olacaktır’’ ifadelerini kullandı.