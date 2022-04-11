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Eslem’i ziyaret etti

Avrupa ve dünya şampiyonu 3 olimpiyat madalyası sahibi Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp, hemşehrisi SMA hastası Eslem Fatma Altındağ’ı ziyaret etti.

11 Nisan 2022 Pazartesi 00:50
Eslem’i ziyaret etti

Son yapılan Avrupa şampiyonasında Eslem Fatma Altındağ için mindere çıkan ve 11’inci Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp, şampiyonluğundan elde ettiği gelirin tamamını Eslem Fatma’nın tedavisi için vermişti. Şampiyona sonrasında Spinal Müsküler Atrofi (SMA) TIP 1 hastası Yozgatlı Eslem Fatma Altındağ’ın Ankara’daki evinde ziyaret eden Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Eslem Fatma’nın babası Sefa ve annesi Aslıhan Altındağ ile Eslem Fatma’nın son durumu hakkında görüştü. Biren önce minik yavrunun iyileşmesini dileyen milli güreşçi Kayaalp, bir Yozgatlı olarak hemşehrisi Eslem Fatma’nın tedavisi için gereken miktarın toplanması adına elinden geleni yapacağını söyledi. 

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