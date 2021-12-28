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ERKEN YAŞTA EVLİLİK SEMİNERİ

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından erken yaşta evliliğin önüne geçilmesi amacıyla Yerköy’de ailelere yönelik ‘Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele Semineri’ düzenlendi.

28 Aralık 2021 Salı 00:11
ERKEN YAŞTA EVLİLİK SEMİNERİ

Yerköy Kaymakamlığı salonunda gerçekleştirilen seminere Kurum Müdürleri, Muhtarlar, İmamlar ve öğrenciler katıldı. Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele konusunda katılımcıları bilgilendiren Sosyal Hizmet Merkezi Meslek Elemanlarından Sosyolog Merve Er ile Psikolojik Danışman Kübra Şenöz, erken yaştaki evliliklerin kadın üzerinde eğitim ve sağlık problemlerini körüklediğini, erken evliliklerin aynı zamanda psikolojik travmalar yaşanmasına da sebep olduğunu, ailelerin bu konuda detaylı bir şekilde bilgilenmesi ve çocuklarıyla güçlü bir iletişim kurması gerektiğini anlattılar.

Son Güncelleme: 27.12.2021 18:14
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