Engelleri birlikte aşalım

Yozgat İl Müftülüğünde görevli Vaize Gülnihal Bora tarafından 'Engelleri Hep Birlikte ve Sevgiyle Aşalım' adlı söyleşi Eski Askerlik Şubesinde gerçekleştirildi. Söyleşide, engelli bireylere karşı ailelere ve topluma düşen görevler üzerinde durularak engellerin bendende değil zihinde olduğu vurgulandı. Bora, Ailelerin engelli çocuklarına destek olarak, toplumdan soyutlamamaları gerektiğini söyledi. Bora, ’’Toplum olarak hepimize görevler düşüyor. Engelli vatandaşlara, diğer insanlara davrandığımız gibi davranmalıyız. Onlara acıyormuşuz gibi hissettirmemeliyiz’’ diye konuştu. Bora, engelli olduğu halde ortaya değerli eserler koyan Aşık Veysel gibi, Cemil Meriç gibi başarılı insanları örnek göstererek, engelli vatandaşların engellerinin büyük işler başarmasına mani olmadığını söyledi. Hadislerden ve yaşanmış olaylardan örnekler veren Bora, ‘’Engelli bireylerle dalga geçilmesine asla tahammül göstermemeliyiz. Çocuklarımızı engelli arkadaşları hakkında uyarmalıyız. Biz anneler olarak onlara nasıl davranmaları gerektiğini öğretmeliyiz’’ dedi. •Sümeyye İlhan•