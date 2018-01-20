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Ekipler sokağa çıktı

YOZGAT Belediyesi temizlik ve karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından sokağa çıkıp, kaldırım ve yollarda temizlik çalışması yaptı.

Ekipler sokağa çıktı

YOZGAT Belediyesi temizlik ve karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından sokağa çıkıp, kaldırım ve yollarda temizlik çalışması yaptı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 17:59
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Ekipler sokağa çıktı

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve yollarda oluşan buzlanmaya karşı solüsyonlu önlem alan Yozgat Belediyesi, karla mücadele ekipleriyle de şehir içerisindeki ulaşımı rahatlatmak içinde tuzlama, kar küreme çalışması gerçekleştirdi.
Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, 12 araç, 120 personel ile Karla 7/24 mücadele ettiklerini söyledi.
Akgün, vatandaşların zor anlar yaşamaması için bu kış 3 bin ton tuz, 60 ton solüsyon kullandıklarını anlattı.

Son Güncelleme: 19.01.2018 19:14
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