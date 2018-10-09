Dr. Osman Coşkun Bilim, Teknoloji Kurulunda

Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarına görüş verecek kurullar, görev alanlarına giren konularda Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin görüşünü alarak uygulanan politikaları ve gelişmeleri izleyecek, yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor sunacak.

AK Parti 23. Dönem Yozgat Milletvekili olarak TBMM’de Yozgat’ı temsil eden hemşerimiz Dr. Osman Coşkun, milletvekilliğinin ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı iştiraki olan Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş Genel Müdürlüğü yapmıştı.

Hemşerimiz Dr. Osman Coşkun, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’nda Prof. Dr. Hasan Mandal, Mehmet Ali Yalçındağ, Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı ile birlikte görev yapacak.