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Desteklere devam

Her yıl olduğu gibi bu kışta Yozgat’ı yalnız bırakmayan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu ve federasyona bağlı dernekler desteklerine devam ediyor.

28 Aralık 2021 Salı 00:14
Desteklere devam

Federasyon Başkan Vekili aynı zamanda Sarıkaya Dernek Başkanı Tarık Şahin Sarıkaya Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel ile görüştü. Görüşme sonucunda geçtiğimiz 2 yılda yapıldığı gibi bu yılda yapılmak üzere Yönetim Kurulu kararı aldı. Toplam 150 adet mont ve 150 çift bot yardımının yapıldığını belirten Şahin, “Her dönem olduğu üzere bu dönemde de üzerimize düşen vefa borcumuzu ödediğimizi düşünüyorum. Diğer ilçelerimize de yardımlarımızı yapmaya devam etmek için var gücümüzle mücadele veriyoruz. Yardımda bulunan Sarıkaya Derneği hayırseverleri Nuri Açıkgöz, Uğur Akkaya, Irmak Ayyıldız, Yusuf Coşan, Abdullah Coşan, Emre Gün, Muammer Tekin, Miyase Yaşar ve Onursal Başkanı Mithat Varol, Merve Atahan’ın yaptıkları yardımları ile temin edildi. Bağışta bulunan hayırsever arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allahım hayırlarını kabul eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.

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