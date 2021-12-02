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Destekler belli oldu

Bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine biyolojik ve biyoteknik yöntemler kullanan ve kimyasal ilaç kullanımını azaltan üreticilere dekar başına yapılacak destekleme ödemeleri açıklandı.

02 Aralık 2021 Perşembe 00:01
Destekler belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı ‘Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği’ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, Örtü altı domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak üretiminde biyolojik mücadele için dekar başına 500 lira, biyoteknik mücadelede, feromon ve tuzak kullanan üreticilere 135 lira, domateste güveye karşı sadece feromon kullananlara 65 lira destek verilecek. Açık alanda domateste biyoteknik mücadelede, feromon ve tuzak kullananlar 60 lira, domates güvesine karşı yalnızca feromon kullananlar ise 40 lira destekten faydalanacak. Biyoteknik mücadele destek miktarı elma, bağ, kayısı, ayva ve armut için dekar başına 70 lira, şeftali ve nektarin için 100 lira, zeytin için 40 lira olarak uygulanacak. Bu yılın başından itibaren biyolojik veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin destek başvurularını, kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 6 Aralık, örtü altı için ise 31 Aralık mesai bitimine kadar gerçekleştirmeleri gerekiyor.

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