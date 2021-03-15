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Yozgat
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Çalıştay yapıldı

SORGUN Gençlik Derneği (SORGED) tarafından yürnütülen ‘Keşf-i Yozgat’ başlıklı proje kapsamında çalıştay düzenlendi.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:51
Çalıştay yapıldı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen ‘Keşf-i Yozgat’ başlıklı proje kapsamında düzenlenen çalıştay ilgi gördü. Çalıştayda Yozgat’ın potansiyel kırsal turizm çeşitlerini, termal sağlık turizmi, kültür turizmi, av turizmi, doğa ve spor turizmi, çiftlik turizmi, köy turizmi, yayla turizmi, tarım turizmi, inanç turizmi konuları ele alındı. Çalıştayda ele alınan konularla ilgili sonuç bildirgesinin hazırlanacağı bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
ÇALIŞTAY YAPILDI
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