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Yozgat
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BAL ÜRETİMİ ARTIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen mali destekler, Yozgat’ta arıcılık faaliyetlerinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalara ivme kazandırdı. Türkiye’nin en fazla bal üretiminin yapıldığı iller arasında Yozgat, 61’inci sıraya yükseldi.

04 Haziran 2021 Cuma 00:03
BAL ÜRETİMİ ARTIYOR

Türkiye''nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta verilen destekler, hayata geçirilen uygulamalar doğrultusunda arıcılık faaliyetleri de her geçen yıl artıyor. 
Yozgat, bal üretimi yapan iller arasında 61’inci sıraya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanılarak hazırlanan raporda, Yozgat’ta geçtiğimiz yıl 723 eski, 28 bin 647 yeni kovanda 315 ton 485 kilo bal, 59 ton 626 kilo bal mumu üretimi gerçekleştirildi. İç Anadolu bölgesinde en fazla bal üretiminin Sivas’ta yapıldığı kaydedildi Yozgat, Kayseri ve Sivas illerinin oluşturduğu Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) bölgesinde Sivas yıllık bal üretimi ile ilk sırada yer alırken, yurt genelinde en fazla bal üreten iller arasında 6’ıncı sırada bulunuyor. Kayseri ise 50’inci sırada yer alıyor. Yozgat, Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi bölgesi içerisinde yer alan iller arasında ise en fazla bal üreten iller sıralamasında ilk 4 arasında yer alıyor. KOP Bölgesinde en fazla bal üretimi Konya’da yapılırken, bu ile Niğde, Karaman, Yozgat takip ediyor.
DESTEKLERE DEVAM
Arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi, organik bal ve arı ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 2013 yılında hazırlanan Bal Ormanı Eylem Planı kapsamında Yozgat’ın Çayıralan, Akdağmadeni ve Çekerek ilçeleri de yararlanarak, 188 hektar alanda 5 ayrı bal ormanı tesis edildi. Çayıralan ilçesinde ORAN Kalkınma Ajansı desteği ile hazırlanan proje kapsamında 2017 yılında tesis edilen Lavanta Bahçelerinin ardından Çekerek ilçesindeki baraj suları çevresinde de Bal Ormanı oluşturmak amacıyla Lavanta bitkisi dikimleri 2019 yılının Mayıs ayında yapıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, oluşturulmaya çalışılan Bal Ormanın da dikimi yapılan Lavanta bitkisinin Bal Arıcılığı için önemli bir bitki türü olduğunu söyledi.  Diğer taraftan, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgenin arıcılık faaliyetlerinin ekonomik ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği tam teşekküllü arıcılık faaliyetleri kapsamında Yozgat’ta da 85 bin liralık yatırım gerçekleştirildi. •Seyfi Çelikkaya•

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