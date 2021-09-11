Arıcılar destek istiyor

İlgili tüm kesimlere gönderilen bildiride, acil eylem planı hazırlamak suretiyle Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları, arı yetiştirici birlikleri ile beraber çalıştay yapılması önerildi. İl Orman Müdürlüklerince çam balı üretim alanlarının arıcıların kullanımına müsaade edilmesi istendi. ‘’Çünkü çam balı, yılın son bal üretimidir ve arıcılarımızın büyük bir kısmı Anadolu'da bal üretimi yapamamıştır. Bu yıla mahsus olmak üzere profesyonel arıcılarımıza işletme yaşam desteği verilmesi ve verilecek desteğin de sonbahar dönemine girilmeden önce temini gerekmektedir’’ denildi. Çam koşnilinin zararlı böcek kategorisinden çıkartılması ve saha çalışmaları ile Basra böceğinin adapte olabileceği bölgeler belirlenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bu bölgelerde Pinus spp. Ağaçlarına böceğin transplantasyonu da yapılmasının önemine vurgu yapılarak, kontrollü bir şekilde bu yıl ve önümüzdeki yıllara has olarak Milli Emlak arazilerinin bal üretimine açılması gerektiğinin altı çizildi. Bildiride, ‘’Arılı kovan destekleme tespitleri, geç sonbahar yerine ağustos ayında yapılmaya başlanmalı ve miktarı arttırılmalıdır. Üretim gerçekleşmeyen birçok bölge göz önüne alınınca arıcılarımızın bu yıl ödemesi gelen Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan borçları ülke genelini kapsar şekilde en az 1 yıl faizsiz ertelenmeli veya af edilmelidir. Kovan desteği yüzde 100 arttırılarak ödenmeli ve çam balı üreticilerine kilograma 30 lira üretim desteği verilmelidir’’ görüşüne yer verildi.