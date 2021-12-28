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Arabaşı Gecesi

Kocaeli Yozgat-Sorgunlular Derneği tarafından Arabaşı Gecesi düzenlendi.

28 Aralık 2021 Salı 00:17
Arabaşı Gecesi

Ev sahipliğini Kocaeli Yozgat-Sorgunlular Dernek Başkanı Durak Kılıçarslan’ın yaptığı Arabaşı Gecesine Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, Fedarasyon Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aksoy,  Federasyon Genel Sekreteri Erdem Ay, Kadışehirliler Dernek Başkanı Doğan Şahbaz, Gebze Yozgatlılar Dernek Başkan Yardımcısı Kazım Çekilmez, Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata, Yozgatlılar ve diğer konuklar katıldı. Birlik ve beraberliği pekiştirme adına yapılan programda konuşan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, “Yozgatlılar her geçen gün daha birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor. Daha güçlü olmak ve geleneklerimizi ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz” dedi.

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