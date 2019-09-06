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Zümre toplantısı

BOĞAZLIYAN İlçesinde zümre toplantıları yapıldı.

Zümre toplantısı

BOĞAZLIYAN İlçesinde zümre toplantıları yapıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 00:00
Zümre toplantısı

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Milli Eğitim Şube Müdürleri Nazan Tok ve Vedat Oymak, ilçede görevli bütün öğretmenler katıldı. Sene başında yapılması planlanan çalışmaların anlatılmasının ardından gündem maddeleri tek tek görüşüldü kararlar alındı. Aynı günde üç okulda yapılan zümrede, İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması, öğretim programlarında ortak hedeflere ulaşılması, öğrenci başarısını artırmamak için alınacak hedefler konuları görüşüldü. Fikir alışverişi sağlandı. Daha iyi bir eğitim için neler yapabiliriz sorusuna cevap arandı. Toplantılara katılan ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, öğretmenler ile sohbet ederek eğitimin önemine değindi.

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