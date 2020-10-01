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Zorunluluk kalktı

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, şeker pancarı üretiminde ÇKS belgesi zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:04
Zorunluluk kalktı

Milletvekili Başer, Türkiye Şeker Fabrikaları ile üreticiler arasında akdedilecek olan 2021 yılı tarımsal ürün sözleşmelerinin ilgili 3. Maddesine; ÇKS belgesi zorunluluğu hükmünün eklendiği hatırlattı. Başer, ‘’Ancak, tarla kiralayarak üretim yapacak olan çiftçilerimizin ÇKS belgesi almalarında zorluk yaşayacak olmaları ve bu durumun taahhüt alımları ile üreticilere tevzi edilecek girdi temininde gecikmelere neden olacağı gibi hususlar göz önünde bulundurularak, üreticilerden 2021 yılına mahsus olmak üzere ÇKS belgesi kaydı istenmeyecektir’’ dedi.

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Zorunluluk Kalktı
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