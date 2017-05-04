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Zorunlu kitap mesaisi!

04 Mayıs 2017 Perşembe 23:59
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Türkiye’nin en büyük enerji dağıtım firmalarından biri olan ÇEDAŞ’ta çalışanlar mesai saatleri içerisinde, işlerini bırakıp yarım saat boyunca kitap okuyor.

Zorunlu kitap mesaisi!
Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde, 52 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 900 bin aboneye elektrik dağıtımı yapan Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ), dikkat çeken sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra personellerinin eğitimine yönelik başlattığı ilginç bir proje ile de dikkatleri üzerinde topladı.
ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa’nın talimatı ile firma çalışanları mesai saati içerisinde her gün yarım saat işlerini bırakıp okuma salonunda kitap okuyor.
Akboğa etkinlikleri ile ilgili yaptığı açıklamada, personellerinin kişisel gelişimlerine önem verdiklerini belirterek, “Amacımız personelimizin kitap okuma kültürünü arttırmak. Bilgi birikimlerini arttırma adına kitap okumanın önemini hissettirmektir. Bu nedenle bir okuma salonu oluşturduk. Kitaplar temin ettik. Mesai saatleri içerisinde personelimizin her gün yarım saat kitap okumasını sağlıyoruz. Tüm personelimizi bu etkinliğe davet ettik. Sağolsun onlar da katılıyorlar. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Bu etkinliğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.
Personeller ise uygulamadan ve kitaplardan memnun olduklarını söylediler.
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